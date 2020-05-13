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Правительство Британии ослабит жесткий карантин

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 14:42
Правительство Британии ослабит жесткий карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Гражданам разрешено путешествовать за пределами своего города в национальные парки или побережья

Сегодня, 13 мая, в Великобритании начали действовать более мягкие карантинные ограничения, анонсированные в воскресенье премьер-министром Борисом Джонсоном. Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, сегодня в стране ослабили карантинные ограничения после 7 недельного жесткого карантина. Так, люди которые не имеют возможность работать дистанционно, могут возвращаться на свои рабочие места. Кроме того, гражданам разрешено выходить на улицу без ограничений для занятий спортом и отдыха в парках. Также разрешены встречи людям, которые не проживают вместе - при условии, что это будет в парках и с соблюдением 2 метров дистанции.

Вместе с тем, правительство разрешило путешествовать за пределами своего города в национальные парки или побережья. Однако, все еще необходимо соблюдать дистанцию между людьми и избегать популярных мест отдыха.

Как отмечается, нарушителям установленных правил на период карантина грозит штраф в размере 100 фунтов стерлингов, в случае повторного нарушения эта сумма составит 3200 фунтов стерлингов.

Напомним, в Великобритании ищут добровольцев для испытания препаратов от коронавируса, которые будут рассчитаны на людей старше 50 лет.

Теги Новости Украины ВеликобританиякарантинКоронавирус
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