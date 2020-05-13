Уряд Британії послабить жорсткий карантин

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Громадянам дозволено подорожувати за межами свого міста у національні парки чи на узбережжя

Сьогодні, 13 травня, у Великобританії почали діяти м’якші карантинні обмеження, анонсовані у неділю прем’єр-міністром Борисом Джонсоном. Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, від сьогодні в країні послабили карантинні обмеження після 7 тижневого жорсткого карантину. Так, люди які не мають змогу працювати дистанційно, можуть повертатися на свої робочі місця. Крім того, громадянам дозволено виходити на вулицю без обмежень для занять спортом та відпочинку у парках. Також дозволені зустрічі людям, які не проживають разом - за умови, що це буде у парках та з дотриманням 2 метрів дистанції.

Разом з тим, уряд дозволив подорожувати за межами свого міста у національні парки чи на узбережжя. Однак, все ще необхідно дотримуватись дистанції між людьми та уникати популярних місць відпочинку.

Як зазначається, порушникам встановлених правил на період карантину загрожує штраф у розмірі 100 фунтів стерлінгів, у разі повторного порушення ця сума становитиме 3200 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у Великій Британії шукають добровольців для випробування препаратів від коронавірусу, які будуть розраховані на людей старше 50 років.