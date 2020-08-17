Правительство Беларуси сложило полномочия перед объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа №480.

Об этом пишет БелТА.

Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда он говорил, что в основном правительство сформировано, но могут быть ньюансы.

Отметим, после выборов президента в стране начались массовые протесты, в ходе которых правоохранители использовали резиновые пули, светошумовые гранаты. За четыре дня были задержаны около 7000 человек, их уже начали отпускать.

Напомним, в стране началась масштабная забастовка, в то же время Лукашенко говорит, что в целом заводы в стране работают, несмотря на то, что некоторые "бродят".

Отметим, в продолжение протестов в Беларуси объявлена общенациональная забастовка с 17 августа.

Ранее сообщалось, что штаб Тихановской готов на переговоры с властями о том, как и когда нынешний президент уйдет с должности.