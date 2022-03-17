Правительство Австрии хочет расширить санкции против российских олигархов, - Die Presse

В заявлении правительства говорилось, что австрийское представительство в Брюсселе представит позицию федерального правительства, чтобы расширить список подсанкционных лиц, в частности других олигархов, в 5-м пакете санкций.

В Брюсселе ожидают ужесточения санкций в отношении людей, близких к Путину, на этой неделе.

В издании отмечают, что вероятнее всего олигарх Олег Дерипаска, который имеет экономические связи с Австрией, в такой список не будет включен. Между тем, Великобритания и Канада уже конфисковали его активы и ввели запрет на въезд.

"В Австрии последние усилия говорят в пользу расторжения связей с Дерипаской. Совсем недавно совладелец Strabag Ганс Петер Газельштайнер постарался избавиться с ним от синдикативного соглашения. Ранее Дерипаска продал свой отель в Лех-ам-Арльберге родственнику", - указывается в публикации.