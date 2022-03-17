Уряд Австрії хоче розширити санкції проти російських олігархів, - Die Presse

У заяві уряду йшлося, що австрійське представництво в Брюсселі представить позицію федерального уряду, щоб розширити список підсанкційних осіб, зокрема інших олігархів, в 5-му пакеті санкцій.

У Брюсселі очікують посилення санкцій щодо людей, близьких до Путіна, цього тижня.

У виданні зазначають, що найімовірніше олігарх Олег Дерипаска, який має економічні зв'язки з Австрією, до такого списку не буде включено. Тим часом Велика Британія і Канада вже конфіскували його активи та ввели заборону на в'їзд.

"В Австрії останні зусилля говорять на користь розірвання зв'язків з Дерипаскою. Зовсім нещодавно співвласник Strabag Ганс Петер Газельштайнер постарався позбутися з ним синдикативної угоди. Раніше Дерипаска продав свій готель у Лех-ам-Арльберзі родичу", - вказується в публікації.