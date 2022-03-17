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Уряд Австрії хоче розширити санкції проти російських олігархів, - Die Presse

Фото: Австрія планує розширити список підсанкційних російських олігархів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Австрії уряд планує розширити список підпадаючих під санкції Євросоюзу російських олігархів, наближених до керівника Кремля Володимира Путіна, через вторгнення РФ в Україну та війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Presse.

У заяві уряду йшлося, що австрійське представництво в Брюсселі представить позицію федерального уряду, щоб розширити список підсанкційних осіб, зокрема інших олігархів, в 5-му пакеті санкцій.

У Брюсселі очікують посилення санкцій щодо людей, близьких до Путіна, цього тижня.

У виданні зазначають, що найімовірніше олігарх Олег Дерипаска, який має економічні зв'язки з Австрією, до такого списку не буде включено. Тим часом Велика Британія і Канада вже конфіскували його активи та ввели заборону на в'їзд.

"В Австрії останні зусилля говорять на користь розірвання зв'язків з Дерипаскою. Зовсім нещодавно співвласник Strabag Ганс Петер Газельштайнер постарався позбутися з ним синдикативної угоди. Раніше Дерипаска продав свій готель у Лех-ам-Арльберзі родичу", - вказується в публікації.

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти десятків високопоставлених російських чиновників і олігархів, а також членів їх сімей, після вторгнення РФ в Україну.

Також ми писали про те, що Штати та їхні союзники запустили роботу міжнародної цільової групи, метою якої є пошук і арешт активів російських еліт і олігархів.

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