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США ввели новые санкции против окружения Путина

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Суббота 12 марта 2022 02:35
США ввели новые санкции против окружения Путина Самолет Airbus A319-115 (Фото: planespotters.net)
Автор: Константин Широкун

Под новый пакет санкций попал Виктор Вексельберг, известный российский бизнесмен с состоянием в 6 миллиардов долларов. США заблокировало его активы на сумму 180 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Так, под новый пакет санкций попал Виктор Вексельберг, известный российский бизнесмен с состоянием в 6 миллиардов долларов. Холдинги Вексельберга охватывают несколько секторов экономики и тесно переплетаются с глобальными инициативами правительства РФ, в том числе и инновационный центр "Сколково".

Под санкции попали самолет Вексельберга с бортовым номером P4-MIS и яхта под названием Tango. P4-MIS — это Airbus A319-115, зарегистрированный на Арубе. Яхта Вексельберга, Tango, находится под флагом Островов Кука. Самолет и яхта оцениваются примерно в 90 миллионов долларов каждая.

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