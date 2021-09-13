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Правительство активизировало работу над ракетной программой

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 17:26
Правительство активизировало работу над ракетной программой Фото: Олег Уруский на совещании (facebook.com/oleguruskyi)
Автор: Наталия Гурковская

В КБ "Южное" прошло совещание по реализации программы развития ракетной техники и ракетно-реактивного вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского в Facebook.

"В августе во время заседания СНБО Украины был принят ряд важных решений в оборонной сфере, одно из которых касалось развития ракетного вооружения до 2031 года. На сегодня есть принципиальная позиция украинской власти относительно дальнейшего наращивания усилий по созданию и поставке в войска ракетного вооружения собственного производства. Расходы на реализацию этих планов превысят 200 млрд грн до 2031 года. Этот вопрос находится на личном контроле президента Украины и требует особого внимания", - сообщил Уруский.

Правительство активизировало работу над ракетной программой

Одним из вопросов, который обсуждался во время совещания, была ситуация вокруг проекта создания оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан".

Как известно раннее, в феврале 2021 Минобороны Украины сообщило о планах подписать контракт на первый опытный дивизион ОТРК "Сапсан".

Дивизион будет сокращенного состава и состоять из элементов необходимых для испытаний. Тогда, екс-заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк сообщил, что первая батарея будет выполнена в следующем составе: по две пусковые установки и машины заряжания, а также две машины управления - уровня командира батареи и уровня командира дивизиона.

Такое решение позволит провести все необходимые испытания, которые включают не только стрельбы, но и организацию связи и управления. Таким образом цикл испытаний "Сапсан" будет значительно компактнее, что позволит ускорить его принятие на вооружение.

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