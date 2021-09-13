Правительство активизировало работу над ракетной программой

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского в Facebook.

"В августе во время заседания СНБО Украины был принят ряд важных решений в оборонной сфере, одно из которых касалось развития ракетного вооружения до 2031 года. На сегодня есть принципиальная позиция украинской власти относительно дальнейшего наращивания усилий по созданию и поставке в войска ракетного вооружения собственного производства. Расходы на реализацию этих планов превысят 200 млрд грн до 2031 года. Этот вопрос находится на личном контроле президента Украины и требует особого внимания", - сообщил Уруский.

Одним из вопросов, который обсуждался во время совещания, была ситуация вокруг проекта создания оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан".