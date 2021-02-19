Минобороны подпишет контракт на создание первого дивизиона ОТРК "Сапсан"
Министерство обороны планирует создать первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан". Контракт на создание ОТРК хотят подписать на протяжении 2021 года.
Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.
По его словам, первая опытная батарея ОТРК "Сапсан" разрабатывается конструкторским бюро "Южное".
"Поскольку степень готовности всего проекта уже превысил 80%, должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ "Южное" имеет самый высокий приоритет, соизмеримый с тем же ракетным комплексом "Нептун", - заявил Таран.
Отметим, "Сапсан" - оперативно-тактический ракетный комплекс украинского производства. В нем в качестве средств поражения планируют использовать восемь тактических и две оперативно-тактические ракеты.
Напомним, в конце августа 2020 года Минобороны взяло на вооружение Вооруженных сил Украины новый ракетный комплекс "Нептун".
В начале 2021 года в "Укроборонпроме" началось производство РК "Нептун".