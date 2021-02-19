ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минобороны подпишет контракт на создание первого дивизиона ОТРК "Сапсан"

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 15:43
Минобороны подпишет контракт на создание первого дивизиона ОТРК "Сапсан" Фото: ОТРК "Сапсан" (mil.in.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство обороны планирует создать первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан". Контракт на создание ОТРК хотят подписать на протяжении 2021 года.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, первая опытная батарея ОТРК "Сапсан" разрабатывается конструкторским бюро "Южное".

"Поскольку степень готовности всего проекта уже превысил 80%, должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ "Южное" имеет самый высокий приоритет, соизмеримый с тем же ракетным комплексом "Нептун", - заявил Таран.

Отметим, "Сапсан" - оперативно-тактический ракетный комплекс украинского производства. В нем в качестве средств поражения планируют использовать восемь тактических и две оперативно-тактические ракеты.

Напомним, в конце августа 2020 года Минобороны взяло на вооружение Вооруженных сил Украины новый ракетный комплекс "Нептун".

В начале 2021 года в "Укроборонпроме" началось производство РК "Нептун".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины ракета
NEWS
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ