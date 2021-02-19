Минобороны подпишет контракт на создание первого дивизиона ОТРК "Сапсан"

Министерство обороны планирует создать первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан". Контракт на создание ОТРК хотят подписать на протяжении 2021 года.

По его словам, первая опытная батарея ОТРК "Сапсан" разрабатывается конструкторским бюро "Южное".

"Поскольку степень готовности всего проекта уже превысил 80%, должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ "Южное" имеет самый высокий приоритет, соизмеримый с тем же ракетным комплексом "Нептун", - заявил Таран.

Отметим, "Сапсан" - оперативно-тактический ракетный комплекс украинского производства. В нем в качестве средств поражения планируют использовать восемь тактических и две оперативно-тактические ракеты.