Уряд активізував роботу над ракетною програмою

В КБ "Південне" пройшла нарада щодо реалізації програми розвитку ракетної техніки і ракетно-реактивного озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського в Facebook.

"У серпні під час засідання РНБО України був прийнятий ряд важливих рішень в оборонній сфері, одне з яких стосувалося розвитку ракетного озброєння до 2031 року. На сьогодні є принципова позиція української влади щодо подальшого нарощування зусиль по створенню та постачанню у війська ракетного озброєння власного виробництва. Витрати на реалізацію цих планів перевищать 200 млрд грн до 2031 року. Це питання знаходиться на особистому контролі президента України і вимагає особливої ​​уваги", - повідомив Уруський. Одним з питань, яке обговорювалося під час наради, була ситуація навколо проекту створення оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан".