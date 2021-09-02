Правительство Афганистана может возглавить лидер талибов

Террористическое движение "Талибан" в ближайшие дни объявит имя нового премьер-министра Афганистана. Эту должность может занять лидер талибов Хайбатулла Ахундзада, заявил член комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ToloNews .

Талибы намерены организовать власть в Афганистане по примеру Ирана, где верховный лидер является главой государства и при этом высшим политическим и религиозным авторитетом.

Исполнительную власть могут также возглавить мулла Абдул-Гани Барадар или Мулла Якуб, а верховным судьей может стать мулла Абдул Хаким Хаккани.

Представители "Талибана" уже распределили часть постов в новом правительстве. Министерство иностранных дел Афганистана возглавил глава политического офиса "Талибана" мулла Абдул-Гани Барадар, министром обороны стал сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд, а министром внутренних дел стал сын одного из лидеров "Талибана" Халифа Хаккани.