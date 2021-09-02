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Уряд Афганістану може очолити лідер талібів

Автор: Артур Родивилов

Терористичний рух "Талібан" найближчими днями оголосить ім'я нового прем'єр-міністра Афганістану. Цю посаду може зайняти лідер талібів Хайбатулла Ахундзада, заявив член комісії руху з культури Анамулли Самангані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ToloNews.

Таліби мають намір організувати владу в Афганістані за прикладом Ірану, де верховний лідер є главою держави і при цьому вищим політичним і релігійним авторитетом.

Виконавчу владу можуть також очолити Мулла Абдул-Гані Барадар або Мулла Якуб, а верховним суддею може стати мулла Абдул Хакім Хаккані.

Представники "Талібану" вже розподілили частину постів у новому уряді. Міністерство закордонних справ Афганістану очолив глава політичного офісу "Талібану" мулла Абдул-Гані Барадар, Міністром оборони став син засновника руху Мулла Якуб Ахунд, а міністром внутрішніх справ став син одного з лідерів "Талібану" Халіфа Хаккані.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Джо Байден заявив про успішності виходу американських військовослужбовців і операції з евакуації з Афганістану. Також лідер країни висловився щодо захоплення територій країни "Талібаном".

Зокрема, РБК-Україна писало про те, що Байден прокоментував операцію Америки стосовно протидії тероризму і запобігання терактів.

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Афганистан