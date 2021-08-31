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Результат мужества военных: Байден заявил об успешности миссии выхода из Афганистана

Новина українською →
США , Вторник 31 августа 2021 22:42
Результат мужества военных: Байден заявил об успешности миссии выхода из Афганистана Фото: Байден заявил об успешности миссии выхода из Афганистана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высказался касаемо выхода американских сил с территории Афганистана. Лидер страны признался в том, что просчитался с количеством афганских военнослужащих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена во время выступления.

"Мы вчера закончили 20-летнюю миссию в Афганистане. Самую длительную миссию в нашей истории... Мы эвакуировали 123 тысячи человек", - отметил президент.

По словам президента, успешность эвакуации людей из страны была результатом мужества военнослужащих и дипломатов.

"Ни одно государство такого не делало, только США. Успех этой миссии был результатом мужества наших военных и дипломатов", - добавил лидер США.

Также Байден признался в том, что перед принятием решения по выходу американских сил, рассчитывал на то, что в стране остались хотя бы 300 тысяч афганских военнослужащих, однако - просчитался.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Афганистан
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