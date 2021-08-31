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США выполнили свою миссию в Афганистане еще 10 лет назад, - Байден

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Вашингтон, Вторник 31 августа 2021 23:04
США выполнили свою миссию в Афганистане еще 10 лет назад, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (facebook.com/POTUS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Основной целью ввода американских войск в Афганистан являлось противодействие терроризму и предотвращение терактов. США справились с этой задачей еще 10 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

"У нас не было других интересов в Афганистане, кроме как предотвращение терактов. Наша миссия была выполнена еще 10 лет назад, а мы продолжали оставаться в Афганистане еще десятилетия", - сказал Байден в обращении к нации.

Американский лидер подчеркнул, что пришло время закончить войну в Афганистане, поскольку в мир изменился и появились новые угрозы. Среди новых источников опасности он отметил распространение терроризма по всему миру.

"Основная задача президента - защищать от угроз. Вот что стояло за этим решением (выйти из Афганистана - ред.)", - пояснил Байден.

Президент уточнил, что не в интересах США оставлять воинский контингент в Афганистане и тратить миллионы долларов на его содержание.

Напомним, в ночь на 31 августа Афганистан покинули последние американские военные.

Отметим, накануне окончательного вывода американских военных США обсудили с мировыми лидерами ситуацию в Афганистане.

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