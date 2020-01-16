Правительство в 2020 году пересмотрит стратегию развития госбанков

Кабинет министров в 2020 году пересмотрит Стратегию развития государственных банков. Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова на презентации Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Маркарова, в обновленной стратегии будет предусмотрено более быстрое сокращения государственной доли в банках и удельного веса неработающих кредитов.

Министр финансов напомнила, что в государственной собственности находится четыре банка: Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПриватБанк и Укргазбанк. При этом два последних перешли в госсобственность вынуждено.

"В государственном финансовом секторе мы будем пересматривать нашу стратегию по госбанкингу. Мы сделаем ее более амбициозной, поскольку хотим более стремительно снижать долю государства в данном секторе, хотим быстрее найти эффективных собственников или международных сопартнеров для государственных банков", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, правительство приняло обновленную стратегию развития госбанков в феврале 2018 года.

Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.