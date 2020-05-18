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Правительственный "долгожитель": Кулеба рассказал о роли Авакова в Кабмине

Новости » Политика     18.05.2020 - 06:18
Правительственный "долгожитель": Кулеба рассказал о роли Авакова в Кабмине
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По словам Кулебы, Аваков может дать совет исходя из опыта

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о роли министра внутренних дел Арсена Авакова в руководстве процессами в Кабмине, назвал его правительственным "долгожителем", который может дать совет исходя из опыта.

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

Кулеба прокомментировал, в частности, критику Авакова в адрес главы Минздрава Максима Степанова на одном из заседаний Кабмина из-за задержек с выплатами медикам.

По словам Кулебы, премьер-министр Денис Шмыгаль является безусловным руководителем правительства, тогда как Аваков - безусловный правительственный "долгожитель", институциональная память которого позволяет давать дельные советы учитывая опыт предыдущих правительств.

Отметим, Аваков возглавляет МВД с конца февраля 2014 года (в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля).

Напомним, в октябре прошлого года в ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца года. Вместе с тем, Аваков на данный момент продолжает возглавлять МВД, он сохранил должность и после отставки Гончарука и назначения нового Кабмина во главе со Шмыгалем.

В апреле текущего года в интервью РБК-Украина первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что Аваков остается на своей должности из-за эффективности.

Автор: Сергей Щербина

Теги Новости Украины Дмитрий КулебаАрсен Аваков
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