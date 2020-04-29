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Разумков об Авакове: "нет такой формулировки как временный министр"

Новости » Политика     29.04.2020 - 07:50
Разумков об Авакове: "нет такой формулировки как временный министр"
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Разумков отметил, что министра не назначают на время

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что министра назначают не на время и формулировки "временный министр" нет. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Так, комментируя то, что Арсена Авакова назначали как временного министра внутренних дел, Разумков отметил, что формулировки "временный министр" нет.

"Министра не назначают на время, нет такой формулировки...Любой Кабмин - это временно. И Кабмин Гончарука это доказал, как и многие их предшественники. Просто кто-то остался в этом Кабмине. Например, Малюська, Криклий, Аваков. А кто-то покинул свой пост. Это нормальный процесс", - пояснил он.

Напомним, когда Зеленский стал президентом, он сказал, что Аваков относится к временным министрам, на работу которых он посмотрит до конца 2019 года. Отметим, что по состоянию на апреля 2020 года Аваков продолжает занимать должность министра внутренних дел.

Отметим, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков остается на своей должности из-за эффективности.

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Новости Украины Арсен АваковДмитрий Разумков
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