В правительстве уточнили заявление Шмыгаля о реструктуризации госдолга

Правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кабмина.

Пресс-служба цитирует премьер-министра Украины Денис Шмыгаля, который отметил, что "Украина к потенциальному кризису подходит более подготовленной, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии".

В заявлении также отмечается, что несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, имеет в распоряжении диверсифицированные источники привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил, что Кабинет министров ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга Украины. "Второй вопрос - это внешние долги. Мы действительно должны их реструктуризировать. И мы начали переговоры с нашими международными партнерами", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 31 января 2020 года составил 2 079,02 млрд грн или 83,43 млрд долларов.