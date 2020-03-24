В уряді уточнили заяву Шмигаля щодо реструктуризації держборгу

Уряд України не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу. Про це йдеться у заяві прес-служби Кабміну.

Прес-служба цитує прем’єр-міністра України Денис Шмигаля, який зазначив, що "Україна до потенційної кризи підходить більш підготовлена, аніж у 2008 році. У нас і значні резерви, і висока ліквідність банків, і усі макроекономічні параметри значно в кращому стані".

У заяві також наголошується, що незважаючи на складну ситуацію, що склалась у зв’язку з поширенням коронавірусу, Міністерство фінансів продовжує реалізовувати Середньострокову стратегію управління державним боргом, має у розпорядженні диверсифіковані джерела залучення коштів для фінансування державного бюджету та продовжить виконувати свої зобов’язання перед кредиторами в повному обсязі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заявив, що Кабінет міністрів веде перемовини щодо реструктуризації зовнішнього боргу України. "Друге питання - це зовнішні борги. Ми дійсно маємо їх реструктуризувати. І ми розпочали перемовини з нашими міжнародними партнерами", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 січня 2020 року склав 2 079,02 млрд грн або 83,43 млрд доларів.