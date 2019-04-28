В правительстве Шотландии заявили о необходимости сделать выбор в пользу независимости

Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен, во время выступления на весенней конференции Шотландской национальной партии, заявила, что настало время сделать выбор региона в пользу самостоятельности и в этом им не должен мешать Лондон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Стерджен заявила, что последние три года смогли показать, что для Шотландии вестминстерская система, которая используется в британском парламенте, нарушена.

"Теперь наша задача заключается в том, чтобы добиться роста поддержки независимости", - добавила первый министр правительства Шотландии.

Также она считает, что еще одной задачей для них должно стать обеспечение в будущем, чтобы правительство в Лондоне "не смогло стать на пути права Шотландии на выбор".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Шотландии выросла поддержка независимости от Великобритании. Опрос YouGov показал, что поддержку идеи отделения Шотландии от Королевства поддерживает 49% избирателей, тогда как еще в 2018 году эту идею поддерживали лишь 45%.

Напомним, что в Шотландии планируют провести новый референдум о независимости. Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что референдум должен быть проведен до окончания полномочий действующего шотландского правительства в 2021 году, а также выразила надежду, что закон о референдуме будет принят до конца этого года.