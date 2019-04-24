В Шотландии планируют провести новый референдум о независимости

Фото: Никола Стерджен (wikipedia.org)

Референдум должен быть проведен до окончания полномочий действующего шотландского правительства в 2021 году

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила о необходимости провести новый референдум о независимости от Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Референдум должен быть проведен до окончания полномочий действующего шотландского правительства в 2021 году, заявила первый министр, выступая в парламенте 24 апреля.

"Мы в скором времени разработаем законодательство для установления правил для любого референдума", - заявила Стерджен.

Она выразила надежду, что закон о референдуме будет принят до конца этого года.

Отметим, предварительное голосование о независимости в Шотландии состоялось в сентябре 2014 года. Тогда около 55% шотландцев предпочли остаться в составе Соединенного Королевства. Через два года большинство шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в Европейском союзе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что парламент Шотландии и национальное собрание Уэльса выступили против соглашения о Brexit, согласованной правительством Великобритании. В Шотландии уверены, что соглашение прем'ер-министра Терезы Мэй нанесет серьезный ущерб.