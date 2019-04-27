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В Шотландии выросла поддержка независимости от Великобритании

Новости » Политика    27.04.2019 - 20:48
В Шотландии выросла поддержка независимости от Великобритании
Иллюстративное фото (Bernhard_Staerck pixabay)

Поддержка отделения от Королевства выросла до 49%

В Шотландии поддержка идеи независимости от Великобритании достигла самого высокого уровня за последние четыре года по причине избирателей, которые хотят оставаться в составе Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Опрос YouGov показал, что поддержку идеи отделения Шотландии от Королевства поддерживает 49% избирателей, тогда как еще в 2018 году эту идею поддерживали лишь 45%.

Кроме того, во время референдума в 2014 году идею независимости поддержали также только 45% избирателей.

Также опрос показал, что 53% шотландцев считают, что в течение следующих 5 лет не нужно проводить никаких референдумов о независимости.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Шотландии планируют провести новый референдум о независимости. Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что референдум должен быть проведен до окончания полномочий действующего шотландского правительства в 2021 году, а также выразила надежду, что закон о референдуме будет принят до конца этого года.

Напомним, что парламент Шотландии и национальное собрание Уэльса выступили против соглашения о Brexit, согласованной правительством Великобритании. В Шотландии уверены, что соглашение прем'ер-министра Терезы Мэй нанесет серьезный ущерб.

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