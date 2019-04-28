В уряді Шотландії заявили про необхідність зробити вибір на користь незалежності

Перший міністр уряду Шотландії Нікола Стерджен, під час виступу на весняній конференції Шотландської національної партії, заявила, що настав час зробити регіону вибір на користь самостійності і в цьому їм не повинен заважати Лондон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Стерджен заявила, що останні три роки змогли показати, що для Шотландії вестмінстерська система, яка використовується у британському парламенті, порушена.

"Тепер наше завдання полягає в тому, щоб домогтися зростання підтримки незалежності", - додала перший міністр уряду Шотландії.

Також вона вважає, що ще одним завданням для них має стати забезпечення у майбутньому, щоб уряд у Лондоні "не зміг стати на шляху права Шотландії на вибір".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Шотландії зросла підтримка незалежності від Великої Британії. Опитування YouGov показало, що підтримку ідеї відділення Шотландії від Королівства підтримує 49% виборців, тоді як ще у 2018 році цю ідею підтримували лише 45%.

Нагадамо, що в Шотландії планують провести новий референдум про незалежність. Голова уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила, що референдум має бути проведений до закінчення повноважень чинного шотландського уряду у 2021 році, а також висловила сподівання, що закон про референдум ухвалять до кінця цього року.