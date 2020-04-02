В Кабмине разъяснили, как получить пособие по частичной безработице

Правительство окажет помощь по частичной безработице работодателям из числа субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Получить такую помощь смогут застрахованные лица, с которыми работодатель оформил трудовые отношения.

Для ее получения предпринимателям необходимо обратиться в территориальный Центр занятости по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подать следующие документы:

заявление в произвольной форме; копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем карантинных мер; сведения о сотрудниках, у которых возникло право на помощь по частичной безработице; справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Напомним, 30 марта Верховная рада приняла закон №3275 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)". Законом введено понятие частичной безработицы на период действия ограничительных мер.

Ранее Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина. Также в правительстве дали разъяснение относительно порядка оформления субсидии для граждан, которые потеряли работу в связи с карантином и стали на учет как безработные.