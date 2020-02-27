В правительстве планируют сократить возмещение НДС

Обновленная система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по налогу на добавленную стоимость (НДС) будет останавливать заявки экспортеров на 1-2 млрд грн ежемесячно. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба правительства.

Гончарук напомнил, что Кабинет министров в декабре 2019 года своим постановлением изменил порядок мониторинга налоговых рисков. По мнению премьера, система позволит снизить размеры фиктивного возмещения.

"Теневой рынок НДС оценивается миллиардами гривен в месяц", - сказал он.

Премьер-министр заявил, что обновленная система мониторинга защищает права добросовестных налогоплательщиков.

"Те, кто работают "в белую", только выигрывают: правила будут четкие и понятные", - сказал он.

Напомним, в Украине уже много лет работает система автоматического возмещения НДС экспортерами и система мониторинга оценки рисков.

По данным Государственной налоговой службы, в 2019 экспортерам возместили 151,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС). За 2019 год возмещено 99,4% НДС от заявленных 152,8 млрд грн.

Суммы возмещения НДС по каждому предприятию публикуются на сайте Государственной казначейской службы.

Отметим, в январе 2020 доходы общего фонда государственный бюджет составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24,5% меньше плана (56,4 млрд грн).