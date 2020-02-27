В уряді планують скоротити відшкодування ПДВ

Оновлена система моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних з податку на додану вартість (ПДВ) зупинятиме заявки експортерів на 1-2 млрд грн щомісяця. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє прес-служба уряду.

Гончарук нагадав, що Кабінет міністрів у грудні 2019 року своєю постановою змінив порядок моніторингу податкових ризиків. На думку прем’єра, система дозволить знизити розміри фіктивного відшкодування.

"Тіньовий ринок ПДВ оцінюється мільярдами гривень в місяць", - сказав він.

Прем’єр-міністр заявив, що оновлена система моніторингу захищає права сумлінних платників податків.

"Ті, хто працюють "в білу", лише виграють: правила будуть чіткі та зрозумілі", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні вже багато років працює система автоматичного відшкодування ПДВ експортерами і система моніторингу оцінки ризиків.

За даними Державної податкової служби, у 2019 експортерам відшкодували 151,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ). За 2019 рік відшкодовано 99,4% ПДВ від заявлених 152,8 млрд грн.

Суми відшкодування ПДВ по кожному підприємству публікуються на сайті Державної казначейської служби.

Відзначимо, у січні 2020 доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн, що на 13,8 млрд грн або на 24,5% менше плану (56,4 млрд грн).