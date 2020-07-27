В правительстве планируют повысить зарплаты бюджетникам

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подготовило проекты постановлений Кабинета министров о повышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы. Проекты актов направлены на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

В частности, предлагается повысить с 1 сентября 2020 года ставку работника первого тарифного разряда с 2 102 гривен до 2 225 гривен.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, необходимость повышения возникла из-за запланированного повышения минимальной зарплаты с 1 сентября с 4 723 до 5 000 гривен.

Кроме того, Минэкономики предлагает повысить ставку работника первого тарифного разряда с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

Это повышение обосновывается планами увеличения минимальной зарплаты с 1 января 2021 года до 6000 гривен а с 1 июля 2021 года до 6500 гривен.

Таким образом, минимальная зарплата и ставка бюджетников вырастут на 37,6%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине.

Согласно графику повышения минимальной зарплаты ожидается, что 1 сентября она вырастет до 5 тысяч гривен, с 1 января 2021 года поднимется до 6 тысяч гривен, а с 1 июля - до 6,5 тысяч гривен.

По данным Евростата, минимальная зарплата в Украине в 9-12 раз меньше, чем в самых богатых странах Европейского союза.