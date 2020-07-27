В уряді планують підвищити зарплати бюджетникам

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підготувало проекти постанов Кабінету міністрів щодо підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери. Проекти актів направлені на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок.

Зокрема пропонується, підвищити з 1 вересня 2020 року ставку працівника першого тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, необхідність підвищення виникла через заплановане підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня з 4 723 до 5 000 гривень.

Крім того, Мінекономіки пропонує підвищити ставку працівника першого тарифного розряду 1 січня 2021 року до 2 670 гривень, а з 1 липня 2021 року до 2 893 гривень.

Це підвищення обґрунтовується планами збільшення мінімальної зарплати з 1 січня 2021 року до 6000 гривень а з 1 липня 2021 року до 6500 гривень.

Таким чином, мінімальна зарплата і ставка бюджетників зростуть на 37,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні.

Згідно з графіком підвищення мінімальної зарплати очікується, що 1 вересня вона зросте до 5 тисяч гривень, з 1 січня 2021 року підніметься до 6 тисяч гривень, а з 1 липня - до 6,5 тисяч гривень.

За даними Євростату, мінімальна зарплата в Україні в 9-12 разів менша, ніж у найбагатших країнах Європейського союзу.