Кабмін може перенести дату індексації пенсій у 2021 році

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Заплановану на березень індексацію пенсій можуть відкласти

Дискусії щодо дати щорічної індексації пенсій у 2021 році продовжуються. Рішення ухвалять після розрахунків бюджету Пенсійного фонду України.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Наголошую, що кошти на щорічну індексацію пенсійних виплат передбачено у повному обсязі. Наразі дискутуємо про терміни індексації - з березня чи пізніше. З’ясуємо остаточно після оцінок та розрахунків бюджету Пенсійного фонду", - сказав він.

За його словами, дефіцит Пенсійного фонду, який держава фінансує із держбюджету, щороку зростає. Трансферти Пенсійному фонду у 2021 році сягатимуть 195 млрд гривень.

"Це проблема, що вимагає системного розв’язання. Модернізація має бути глобальною", - сказав він.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році". Постановою встановлено датою щорічної індексації пенсій 1 березня.

Відзначимо, у 2020 році індексація була проведена 1 травня. За даними Пенсійного фонду України, у травні 2020 року виплати були підвищені для 8,36 млн осіб. Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, у розмірі 1,11. Розмір підвищення в результаті перерахунку не може бути менше 100 гривень.