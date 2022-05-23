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В правительстве Германии предложили принять нефтяное эмбарго против России без Венгрии

Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия разочарована тем, что ЕС еще не одобрил соглашение по запланированному нефтяному эмбарго против России, которое находится в разработке уже несколько недель. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что его страна будет готова отказаться от участия Венгрии, чтобы ускорить процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если президент Еврокомиссии скажет, что мы сделаем это как 26 (стран-членов ЕС, - ред.) без Венгрии, то это путь, который я всегда буду поддерживать", - сказал Хабек телекомпании Deutschlandfunk. "Но я еще не слышал этого от ЕС", - добавил он.

Среди 27 стран-членов ЕС Венгрия является самым громким критиком планируемого эмбарго на российскую нефть.

Еврокомиссия предложила к концу года отказаться от импорта российской нефти в большинстве стран-членов ЕС, в то время как Венгрии и другим странам может быть предоставлено больше времени.

Но Будапешт, ближайший союзник Москвы в ЕС, заявил, что хочет получить от блока сотни миллионов евро, чтобы снизить затраты на отказ от российской нефти. ЕС необходимо, чтобы все 27 государств согласились на эмбарго, чтобы оно было приято.

Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги призвал ЕС отказаться от принципа единогласия в отношении внешнеполитических решений и подготовиться к изменениям договора после вторжения России в Украину. Это необходимо для принятия эффективных мер против агрессора.

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Венгрия