В правительстве Германии предложили принять нефтяное эмбарго против России без Венгрии

"Если президент Еврокомиссии скажет, что мы сделаем это как 26 (стран-членов ЕС, - ред.) без Венгрии, то это путь, который я всегда буду поддерживать", - сказал Хабек телекомпании Deutschlandfunk. "Но я еще не слышал этого от ЕС", - добавил он.

Среди 27 стран-членов ЕС Венгрия является самым громким критиком планируемого эмбарго на российскую нефть.

Еврокомиссия предложила к концу года отказаться от импорта российской нефти в большинстве стран-членов ЕС, в то время как Венгрии и другим странам может быть предоставлено больше времени.

Но Будапешт, ближайший союзник Москвы в ЕС, заявил, что хочет получить от блока сотни миллионов евро, чтобы снизить затраты на отказ от российской нефти. ЕС необходимо, чтобы все 27 государств согласились на эмбарго, чтобы оно было приято.