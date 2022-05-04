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Премьер Италии призвал отказаться от права вето стран ЕС для эффективных санкций против России

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Украина, Среда 04 мая 2022 12:56
Премьер Италии призвал отказаться от права вето стран ЕС для эффективных санкций против России Фото: премьер-министр Италии Марио Драги (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал ЕС отказаться от принципа единогласия в отношении внешнеполитических решений и подготовиться к изменениям договора после вторжения России в Украину. Это необходимо для принятия эффективных мер против агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euobserver.

Драги заявил в Европарламенте 3 мая, что Европа должна двигаться к "прагматическому федерализму", чтобы лучше подготовиться к решению вопросов экономики, энергетики, обороны и внешней политики.

"Если для этого потребуется начать процесс изменения договоров ЕС, мы должны его принять", - сказал Драги в Страсбурге.

Он заявил, что ЕС необходимо улучшить процесс принятия решений, чтобы отреагировать на нападение России, поставившее под вопрос мир на континенте.

"Мы должны преодолеть этот принцип единогласия, который ведет к логике вето, и двигаться к решениям, принимаемым квалифицированным большинством", - сказал Драги, назвав войну "кризисом безопасности, гуманитарным, энергетическим и экономическим".

Напомним, шестой пакет санкций ЕС будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российской нефти будет поэтапным.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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