В уряді Німеччини запропонували прийняти нафтове ембарго проти Росії без Угорщини

"Якщо президент Єврокомісії скаже, що ми зробимо це як 26 (країн-членів ЄС, - ред.) без Угорщини, то це шлях, який я завжди буду підтримувати", - сказав Хабек телекомпанії Deutschlandfunk. "Але я ще не чув цього від ЄС", - додав він.

Серед 27 країн-членів ЄС Угорщина є найгучнішим критиком планованого ембарго на російську нафту.

Єврокомісія запропонувала до кінця року відмовитися від імпорту російської нафти в більшості країн-членів ЄС, в той час як Угорщині та іншим країнам може бути надано більше часу.

Але Будапешт, найближчий союзник Москви в ЄС, заявив, що хоче отримати від Блоку сотні мільйонів євро, щоб знизити витрати на відмову від російської нафти. ЄС необхідно, щоб всі 27 держав погодилися на ембарго, щоб воно було приємне.