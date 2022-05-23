RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В уряді Німеччини запропонували прийняти нафтове ембарго проти Росії без Угорщини

Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина розчарована тим, що ЄС ще не схвалив угоду щодо запланованого нафтового ембарго проти Росії, яке знаходиться в розробці вже кілька тижнів. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що його країна буде готова відмовитися від участі Угорщини, щоб прискорити процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо президент Єврокомісії скаже, що ми зробимо це як 26 (країн-членів ЄС, - ред.) без Угорщини, то це шлях, який я завжди буду підтримувати", - сказав Хабек телекомпанії Deutschlandfunk. "Але я ще не чув цього від ЄС", - додав він.

Серед 27 країн-членів ЄС Угорщина є найгучнішим критиком планованого ембарго на російську нафту.

Єврокомісія запропонувала до кінця року відмовитися від імпорту російської нафти в більшості країн-членів ЄС, в той час як Угорщині та іншим країнам може бути надано більше часу.

Але Будапешт, найближчий союзник Москви в ЄС, заявив, що хоче отримати від Блоку сотні мільйонів євро, щоб знизити витрати на відмову від російської нафти. ЄС необхідно, щоб всі 27 держав погодилися на ембарго, щоб воно було приємне.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав ЄС відмовитися від принципу одноголосності щодо зовнішньополітичних рішень і підготуватися до змін договору після вторгнення Росії в Україну. Це необхідно для вжиття ефективних заходів проти агресора.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина