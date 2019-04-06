ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В правительстве Британии надеются на успех в переговорах с оппозицией по Brexit

Новости » Политика    06.04.2019 - 17:01
В правительстве Британии надеются на успех в переговорах с оппозицией по Brexit
Фото: Филипп Хаммонд (flickr.com mfa_lithuania)

В британском правительстве уверены, что стороны достигнут согласия

Министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что надеется на успех в переговорах с представителями Лейбористской партии относительно принятия соглашения о Brexit (выход Британии из Евросоюза). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Хаммонда, он уверен, что британское правительство придет к "определенной форме согласия" с оппозиционной Лейбористской партией для принятия соглашения о выходе страны из Европейского союза на следующем голосовании.

Как отметил министр финансов, переговоры с лейбористами продолжаются. Также он ожидает, что стороны обменяются несколькими вариантами соглашения.

Кроме того, Хаммонд оптимистично настроен относительно возможных результатов специального саммита Совета Европейского союза, который состоится на следующей неделе.

"Я понимаю, что коллегам из ЕС немного надоело, что процесс длится так долго. Но я очень уверен, что мы это сделаем (выйдем из ЕС - ред.)", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что нет причин для дополнительной отсрочки Brexit. По его словам, Европейский Союз установил очень четкие сроки, и "нет никаких оснований продолжать эти сроки".

Отметим, глава Европейского совета Дональд Туск намерен предложить Великобритании "гибкую отсрочку" Brexit. План Дональда Туска позволяет Великобритании покинуть Евросоюз с отсрочкой до 12 месяцев. Лондон может выйти и раньше, однако для этого соглашение с Брюсселем должна быть одобрена в парламенте и согласован на экстренном саммите лидеров ЕС на следующей неделе.

Меркель надеется, что позиция по Brexit будет согласована к саммиту ЕС В Британии не исключили возможности участия в выборах в Европарламент
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь