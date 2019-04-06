В правительстве Британии надеются на успех в переговорах с оппозицией по Brexit

Фото: Филипп Хаммонд (flickr.com mfa_lithuania)

В британском правительстве уверены, что стороны достигнут согласия

Министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что надеется на успех в переговорах с представителями Лейбористской партии относительно принятия соглашения о Brexit (выход Британии из Евросоюза). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Хаммонда, он уверен, что британское правительство придет к "определенной форме согласия" с оппозиционной Лейбористской партией для принятия соглашения о выходе страны из Европейского союза на следующем голосовании.

Как отметил министр финансов, переговоры с лейбористами продолжаются. Также он ожидает, что стороны обменяются несколькими вариантами соглашения.

Кроме того, Хаммонд оптимистично настроен относительно возможных результатов специального саммита Совета Европейского союза, который состоится на следующей неделе.

"Я понимаю, что коллегам из ЕС немного надоело, что процесс длится так долго. Но я очень уверен, что мы это сделаем (выйдем из ЕС - ред.)", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что нет причин для дополнительной отсрочки Brexit. По его словам, Европейский Союз установил очень четкие сроки, и "нет никаких оснований продолжать эти сроки".

Отметим, глава Европейского совета Дональд Туск намерен предложить Великобритании "гибкую отсрочку" Brexit. План Дональда Туска позволяет Великобритании покинуть Евросоюз с отсрочкой до 12 месяцев. Лондон может выйти и раньше, однако для этого соглашение с Брюсселем должна быть одобрена в парламенте и согласован на экстренном саммите лидеров ЕС на следующей неделе.