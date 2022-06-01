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Правительства Украины и Польши впервые провели совместное заседание: о чем идет речь в заявлении

Фото: президент Владимир Зеленский на заседании (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 1 июня, впервые правительства Украины и Польши провели совместные консультации. В ходе заседания присутствовал и президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

"В таком формате наши правительства работают впервые. Он исторический и, уверен, будет продуктивным. Ценим всю ту беспрецедентную поддержку со стороны Польши для Украины и украинцев. Отношения между нашими странами из теплых и соседских перешли на новый этап - крепких и исторических", - отметил он.

В благодарность Зеленский отметил государственными наградами Матеуша Моравецкого и вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского за помощь Украине.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, по результатам межправительственных консультаций Украины и Польши было сделано совместное заявление.

"Польша подтвердила, что поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также будет прилагать усилия, чтобы Украина получила статус кандидата на членство в ЕС уже в июне", - рассказал он.

По его словам, стороны также договорились усиливать оборонное сотрудничество, развивать польско-украинско-британский союз и работать над усилением санкций против России.

"Наши польские партнеры подтвердили свою готовность участвовать в послевоенном обновлении Украины. Будем также усиливать пограничное сотрудничество", - заверил Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, Украина подписала с Польшей меморандум об усилении сотрудничества в железнодорожной сфере. Под документом поставили свои подписи премьер-министр Денис Шмыгаль и его польский коллега Матеуш Моравецкий.

Также Нацбанки Украины и Польши подписали совместный меморандум о сотрудничестве во время войны. Он будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков.

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