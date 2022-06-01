Уряди України та Польщі вперше провели спільне засідання: про що йдеться в заяві

У середу, 1 червня, вперше уряди України та Польщі провели спільні консультації. Під час засідання був присутній і президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави в Telegram.
"У такому форматі наші уряди працюють уперше. Він є історичним і, впевнений, буде продуктивним. Цінуємо всю ту безпрецедентну підтримку з боку Польщі для України та українців. Відносини між нашими країнами з теплих і сусідських перейшли на новий етап - міцних та історичних", - зазначив він.
На знак подяки Зеленський відзначив державними нагородами Матеуша Моравецького та віце-прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського за допомогу Україні.
За даними прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, за результатами міжурядових консультацій України та Польщі була прийнята спільна заява.
"Польща підтвердила, що підтримує вступ України до ЄС та НАТО, а також докладатиме зусиль, аби Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС уже цього червня", - розповів він.
За його словами, сторони також домовилися посилювати оборонне співробітництво, розвивати Польсько-Українсько-Британський союз та працювати над посиленням санкцій проти Росії.
"Наші польські партнери підтвердили свою готовність брати участь у післявоєнному відновленні України. Будемо також посилювати прикордонне співробітництво", - запевнив Шмигаль.
Як повідомлялось, раніше Україна підписала з Польщею меморандум про посилення співпраці в залізничній сфері. Під документом поставили свої підписи прем'єр-міністр Денис Шмигаль і його польський колега Матеуш Моравецький.
Також Нацбанки України та Польщі підписали спільний меморандум про співпрацю під час війни. Він сприятиме обміну інформацією та взаємній підтримці двох центробанків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.