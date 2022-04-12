Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве Нацбанков
Национальные банки Украины и Польши подписали совместный меморандум о сотрудничестве во время войны. Он будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.
Меморандум является основой для расширения сотрудничество Польши и Украины в финансовой и банковской сферах. Он будет способствовать установлению более тесных связей между центробанками.
"Я искренне благодарен вам и вашей команде за тот огромный вклад в финансовую оборону нашей страны, который вы делаете с самого начала вторжения агрессора в Украину", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Также он напомнил, что Центробанк Польши открыл своп-линию на 1 млрд долларов для увеличения международных резервов и поддержания макрофинансовой устойчивости Украины.
Напомним, что в Польше заявили о намерении в ближайшие месяцы запретить импорт российских энергоресурсов.
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