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Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве Нацбанков

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Вторник 12 апреля 2022 13:15
Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве Нацбанков Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Национальные банки Украины и Польши подписали совместный меморандум о сотрудничестве во время войны. Он будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

Меморандум является основой для расширения сотрудничество Польши и Украины в финансовой и банковской сферах. Он будет способствовать установлению более тесных связей между центробанками.

"Я искренне благодарен вам и вашей команде за тот огромный вклад в финансовую оборону нашей страны, который вы делаете с самого начала вторжения агрессора в Украину", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Также он напомнил, что Центробанк Польши открыл своп-линию на 1 млрд долларов для увеличения международных резервов и поддержания макрофинансовой устойчивости Украины.

Напомним, что в Польше заявили о намерении в ближайшие месяцы запретить импорт российских энергоресурсов.

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