Правило війни. Без цього в Україні на роботу не візьмуть - спочатку військкомат

Як зазначається в повідомленні, роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів: у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць.

"Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти незалежно від форм власності повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку", - йдеться в повідомленні

Також наголошується, що за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку, вони несуть відповідальність згідно із законом.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років.

Кабінет міністрів України у січні 2023 року затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, встановивши чіткі критерії. Тепер цифра складає 50% від усіх військовозобов’язаних осіб, що працюють на підприємстві. Раніше можна було забронювати лише 40% таких працівників.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові просять посилити мобілізацію, але для цього необхідно врегулювати питання з військкоматами та лікарськими комісіями.