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Правило войны. Без этого в Украине на работу не возьмут - сначала военкомат

Фото: на работу не возьмут без военного учета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время военного положения прием на работу призывников, военнообязанных и резервистов возможен только в случае их пребывания на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкого ОТЦК и СП в Facebook.

Как отмечается в сообщении, работодатель должен проверять наличие у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетных документов: у военнообязанных - военных билетов или временных удостоверений, а у призывников - удостоверений о приписке к призывным участкам.

"Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий, учебных заведений независимо от форм собственности должны соблюдать законодательные нормы по ведению военного учета", - говорится в сообщении

Также отмечается, что за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовки и мобилизации, в том числе и по ведению военного учета, они несут ответственность по закону.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения России ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет.

Кабинет министров Украины в январе 2023 утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, установив четкие критерии. Теперь цифра составляет 50% всех военнообязанных лиц, работающих на предприятии. Раньше можно было забронировать всего 40% таких работников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные просят усилить мобилизацию, но для этого необходимо урегулировать вопросы с военкоматами и врачебными комиссиями.

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