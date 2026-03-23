"Правило години" - не діє. Сомнолог розповіла, як насправді адаптуватися до літнього часу

Україна знову перейде на літній час 29 березня. Хоча ми отримаємо більше світлового дня, для організму цей стрибок є значно складнішим, ніж осінній.
РБК-Україна розпитало сомнолога Дарію Пилипенко про те, як українцям пережити адаптацію до літнього часу без шкоди для здоров'я.
Головне:
За словами сомнолога, кожна людина живе одночасно за трьома ритмами, які в ідеалі мають збігатися:
"Коли ми переводимо стрілки, виникає десинхронізація. Соціальний розклад змінюється миттєво, а гормональна система (кишківник, ендокринна система) не може адаптуватися за один клік. Їй потрібен час", - зазначає експерт.
При цьому Пилипенко наголошує, що перехід на літній час зазвичай люди переживають складніше, ніж на зимовий - який, власне, є стандартним для наших широт.
Дарія наголошує, що у США та Європі низка досліджень виявили, що зміна часу негативно впливає на здров’я.
Статистика свідчить, що в перші дні після переходу:
Сомнолог зауважує, що якщо за кордоном ці дослідження проводять на умовно здорових людях, то українці зараз - це окрема категорія і вплив відзміни часу на нас може бути ще сильнішим.
Додаткове навантаження на українців:
"Для українців критично припинити це "смикання" годинника. Ми всі недосипаємо, ми всі в стресі, і будь-яке додаткове навантаження на нервову систему може стати пусковим механізмом для хвороб", - застерігає сомнолог.
Дарія Пилипенко радить наступне, аби пом’якшити перехід на літній час:
