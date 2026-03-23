"Правило часа" - не действует. Сомнолог рассказала, как на самом деле адаптироваться к летнему времени

Главное: Тип перехода: Переход на весеннее время является более стрессовым, чем на зимнее, которое считается стандартизированным для Украины.

Переход на весеннее время является более стрессовым, чем на зимнее, которое считается стандартизированным для Украины. Механизм сбоя: Человек имеет три вида часов - биологические (внутренние), солнечные (световые) и социальные (расписание).

Человек имеет три вида часов - биологические (внутренние), солнечные (световые) и социальные (расписание). Перевод стрелок создает десинхронизацию: социальный график меняется мгновенно, а внутренние системы (гормоны, кишечник) адаптируются постепенно.

социальный график меняется мгновенно, а внутренние системы (гормоны, кишечник) адаптируются постепенно. Особый риск для украинцев: "дерганье" часов является критическим из-за хронического стресса, недосыпа и высокого уровня кортизола в результате войны (ночные атаки, тревоги).

Три часа нашего тела: как изменение времени влияет на организм

По словам сомнолога, каждый человек живет одновременно по трем ритмам, которые в идеале должны совпадать:

Биологический: наш внутренний ритм (примерно 24 часа), который работает даже в полной темноте.

наш внутренний ритм (примерно 24 часа), который работает даже в полной темноте. Солнечный: свет, который "подкручивает" наши внутренние настройки.

свет, который "подкручивает" наши внутренние настройки. Социальный: расписание работы, садиков и школ.

"Когда мы переводим стрелки, возникает десинхронизация. Социальное расписание меняется мгновенно, а гормональная система (кишечник, эндокринная система) не может адаптироваться в один клик. Ей нужно время", - отмечает эксперт.

При этом Пилипенко отмечает, что переход на летнее время обычно люди переживают сложнее, чем на зимнее - которое, собственно, является стандартным для наших широт.

Какие последствия для здоровья от перевода часов

Дарья отмечает, что в США и Европе ряд исследований показали, что изменение времени негативно влияет на здоровье.

Статистика свидетельствует, что в первые дни после перехода:

возрастает риск инсультов и инфарктов, поскольку кортизол регулирует сердечный ритм и давление, которые сбиваются из-за нового графика.

при переходе на зимнее время на 11% увеличивается количество суицидальных случаев и на 6% - количество ДТП.

Изменение времени для Украины - "зона риска"

Сомнолог отмечает, что если за границей эти исследования проводят на условно здоровых людях, то украинцы сейчас - это отдельная категория и влияние от изменения времени на нас может быть еще сильнее.

Дополнительная нагрузка на украинцев:

Хронический стресс: из-за воздушных тревог и ночных атак мы уже имеем нарушенный сон.

Зона ожидания опасности: это состояние постоянно повышенного кортизола.

Гормональный удар: перевод часов бьет по мелатонину (гормон сна) и кортизолу (гормон активности). Утром, когда надо вставать, мелатонин еще не распался, а вечером кортизол не дает вовремя расслабиться.

"Для украинцев критично прекратить это "дерганье" часов. Мы все недосыпаем, мы все в стрессе, и любая дополнительная нагрузка на нервную систему может стать пусковым механизмом для болезней", - предостерегает сомнолог.

Как подготовиться: пошаговая инструкция от сомнолога

Дарья Пилипенко советует следующее, чтобы смягчить переход на летнее время: