"Правило часа" - не действует. Сомнолог рассказала, как на самом деле адаптироваться к летнему времени

Украина снова перейдет на летнее время 29 марта. Хотя мы получим больше светового дня, для организма этот скачок значительно сложнее, чем осенний.
РБК-Украина расспросило сомнолога Дарью Пилипенко о том, как украинцам пережить адаптацию к летнему времени без вреда для здоровья.
Главное:
По словам сомнолога, каждый человек живет одновременно по трем ритмам, которые в идеале должны совпадать:
"Когда мы переводим стрелки, возникает десинхронизация. Социальное расписание меняется мгновенно, а гормональная система (кишечник, эндокринная система) не может адаптироваться в один клик. Ей нужно время", - отмечает эксперт.
При этом Пилипенко отмечает, что переход на летнее время обычно люди переживают сложнее, чем на зимнее - которое, собственно, является стандартным для наших широт.
Дарья отмечает, что в США и Европе ряд исследований показали, что изменение времени негативно влияет на здоровье.
Статистика свидетельствует, что в первые дни после перехода:
Сомнолог отмечает, что если за границей эти исследования проводят на условно здоровых людях, то украинцы сейчас - это отдельная категория и влияние от изменения времени на нас может быть еще сильнее.
Дополнительная нагрузка на украинцев:
"Для украинцев критично прекратить это "дерганье" часов. Мы все недосыпаем, мы все в стрессе, и любая дополнительная нагрузка на нервную систему может стать пусковым механизмом для болезней", - предостерегает сомнолог.
Дарья Пилипенко советует следующее, чтобы смягчить переход на летнее время:
Читайте также о том, что в Украине часы переводят дважды в год: в последнее воскресенье октября - на зимнее время и в последнее воскресенье марта - на летнее. В 2024-м Верховная рада приняла закон об отмене перевода часов, однако президент Владимир Зеленский до сих пор его не подписал.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.