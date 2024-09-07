Правильною відповіддю Заходу на удари по Львову була б передача "Томагавків", - Чернєв
Правильною відповіддю західних партнерів України на російські ракетні удари по Львову та інших містах була б передача "Томагавків". Це б дозволило знищити російську стратегічну авіацію.
Про це розповів голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Правильною відповіддю наших партнерів (на удари по Львову, Кривому Рогу та Полтаві - ред.) було б надання нам "Томагавків", здатних летіти на 2000-2500 кілометрів і уражати стратегічні бомбардувальники десь в Омській області, в Оленьї, звідки вони злітають", - наголосив Чернєв.
Він пояснив, що навіть дозвіл на далекобійну зброю не вирішить проблему.
"Умовно кажучи, навіть дозвіл зараз на далекобійну зброю, яку ми вважаємо далекобійною, бо це середньої дальності, це АТАКМС, який летить на 300 кілометрів, не вирішить проблему. Бо вони по Львову чи Києву летять в основному крилаті ракети, які запускають зі стратегічних бомбардувальників", - зауважив він.
Однак Чернєв додав, що ця зброя допоможе Україні розв'язати проблему принаймні з КАБами.
"Носіями КАБів є бомбардувальники не стратегічні, які злітають на відстані 200-300 кілометрів, де ми можемо їх уразити цією зброєю", - підсумував він.
Що таке "Томагавк"
Це - сімейство американських багатоцільових високоточних дозвукових крилатих ракет великої дальності стратегічного і тактичного призначення підводного, надводного, сухопутного і повітряного базування.
Ракета здійснює політ на гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості. Перебуває на озброєнні кораблів і підводних човнів ВМС США, використовувалася у всіх значних військових конфліктах за участю США з моменту її прийняття на озброєння в 1983 році.
Орієнтовна вартість ракети у 2014 році становила 1,45 млн доларів.
Заборона на удари по Росії
Нагадаємо, що європейські країни та США Британія, Франція та США надають Україні далекобійні ракети в рамках військової допомоги. Проте для постачання є умова - не використовувати озброєння для ударів по території Росії.
Президент України Володимир Зеленський вже неодноразово закликав союзників змінити свою політику щодо цього питання. Він пояснював це тим, що Україні потрібно атакувати аеродроми РФ, на яких базується тактична та стратегічна авіація.
Як пояснив днями глава Пентагону Ллойд Остін, росіяни перемістили свою тактичну авіацію за межі дії переданих ЗСУ ракет ATACMS.
Водночас міністр оборону Рустем Умєров пояснив, що Україна передала США список цілей для глибоких ударів ATACMS по Росії.
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