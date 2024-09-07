Правильным ответом Запада на удары по Львову была бы передача "Томагавков", - Чернев

Правильным ответом западных партнеров Украины на российские ракетные удары по Львову и другим городам была бы передача "Томагавков". Это бы позволило уничтожить российскую стратегическую авиацию.

Об этом рассказал глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Правильным ответом наших партнеров (на удары по Львову, Кривому Рогу и Полтаве - ред.) было бы предоставление нам "Томагавков", способных лететь на 2000-2500 километров и поражать стратегические бомбардировщики где-то в Омской области, в Оленьей, откуда они взлетают", - подчеркнул Чернев.

Он пояснил, что даже разрешение на дальнобойное оружие не решит проблему.

"Условно говоря, даже разрешение сейчас на дальнобойное оружие, которое мы считаем дальнобойным, потому что это средней дальности, это АТАКМС, который летит на 300 километров, не решит проблему. Потому что они по Львову или Киеву летят в основном крылатые ракеты, которые запускают со стратегических бомбардировщиков", - отметил он.

Однако Чернев добавил, что это оружие поможет Украине решить проблему по крайней мере с КАБами.

"Носителями КАБов являются бомбардировщики не стратегические, которые взлетают на расстоянии 200-300 километров, где мы можем их поразить этим оружием", - подытожил он.