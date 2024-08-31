Україна передала США список цілей для глибоких ударів ATACMS по Росії, - Умєров

В США вважають, що багато високоцінних цілей України в Росії знаходяться поза зоною дії ATACMS. Однак Україна вже надала Штатам список цілей.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNN .

Виступаючи перед зустріччю між міністром оборони Ллойдом Остіном і Умєровим, прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер сказав, що багато високоцінних цілей України в Росії знаходяться поза зоною дії ATACMS.

Він зауважив, що російські військові перевели свої вартісні військові засоби далеко від лінії фронту.

Проте Умєров відмовився від таких оцінок, заявивши, що Україна представила США список цілей, по яких вони будуть використовувати ATACMS.

"Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, знаходяться в зоні дії глибоких ударів", - сказав глава Міноборони.

Умеров сказав, що Україна домагається зняття обмежень ATACMS, щоб захистити українських цивільних осіб та інфраструктуру.