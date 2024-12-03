"Правильна людина у потрібний час". Глава МЗС Португалії оцінив стратегію Рютте щодо США

Новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте отримав високу оцінку від міністра закордонних справ Португалії Паулу Ранжела. Він назвав Рютте "правильною людиною у потрібний час", яка зможе налагодити співпрацю з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Politico.

Зазначається, що Рютте, який раніше обіймав посаду прем'єр-міністра Нідерландів, здобув репутацію "шептуна Трампа" під час першого президентського терміну останнього.

У статті йдеться також про те, що Рютте неодноразово зустрічався з Трампом, зокрема у резиденції Мар-а-Лаго, і продемонстрував здатність досягати домовленостей навіть у складних ситуаціях.

Новий генсек НАТО вже закликав європейських союзників не просто говорити про Дональда Трампа, а напряму вести діалог із ним.

Повідомляється, що цей підхід може допомогти у вирішенні актуальних викликів для Альянсу, зокрема у питанні збільшення оборонних видатків до 2% ВВП, як того вимагають стандарти НАТО.

За словами Паулу Ранжела, Португалія активно працює над досягненням цього показника до 2029 року, хоча поки витрачає 1,55% ВВП на оборону.

Він додав, що якщо НАТО ухвалить рішення про подальше підвищення витрат, Лісабон готовий до обговорення цієї ініціативи.

Міністр також підкреслив, що Європа вступає у новий політичний цикл, який характеризується зміною адміністрації Білого дому, початком роботи нової Єврокомісії, обранням нового генсека НАТО та призначенням високого представника ЄС Каї Каллас.

Додамо, що Рютте попередив Трампа про загрозу для ЄС та НАТО поступок РФ з боку України.