"Правильный человек в нужное время". Глава МИД Португалии оценил стратегию Рютте по отношению к США

Новоназначенный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте получил высокую оценку от министра иностранных дел Португалии Паулу Ранжела. Он назвал Рютте "правильным человеком в нужное время", который сможет наладить сотрудничество с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что Рютте, ранее занимавший пост премьер-министра Нидерландов, завоевал репутацию "шептуна Трампа" во время первого президентского срока последнего.

В статье говорится также о том, что Рютте не раз встречался с Трампом, в частности в резиденции Мар-а-Лаго, и продемонстрировал способность достигать договоренностей даже в сложных ситуациях.

Новый генсек НАТО уже призвал европейских союзников не просто говорить о Дональде Трампе, а напрямую вести диалог с ним.

Сообщается, что этот подход может помочь в решении актуальных вызовов для Альянса, в частности в вопросе увеличения оборонных расходов до 2% ВВП, как того требуют стандарты НАТО.

По словам Паулу Ранжела, Португалия активно работает над достижением этого показателя к 2029 году, хотя пока тратит 1,55% ВВП на оборону.

Он добавил, что, если НАТО примет решение о дальнейшем повышении расходов, Лиссабон готов к обсуждению этой инициативы.

Министр также подчеркнул, что Европа вступает в новый политический цикл, характеризующийся сменой администрации Белого дома, началом работы новой Еврокомиссии, избранием нового генсека НАТО и назначением высокого представителя ЕС Каи Каллас.

Добавим, что Рютте предупредил Трампа об угрозе для ЕС и НАТО уступки РФ со стороны Украины.