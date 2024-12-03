Голови МЗС НАТО обговорять підтримку України під час можливих переговорів з Росією, - Рютте

Голови Міністерств закордонних справ країн НАТО, під час саміту Альянсу, обговорять як Україні вийти з позиції сили під час можливих переговорів з Російською Федерацією (РФ). Для цього Києву необхідно надавати більше військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час брифінгу .

"Ми повинні зосередитися на тому, як зробити так, щоб Україна, коли б вона не вирішила вступити в мирні переговори, зробила це з позиції сили. А для цього дуже важливо, щоб в Україну надходило більше військової допомоги", - заявив Рютте відповідаючи на питання щодо очікувань від саміту НАТО.

Як відзначив Рютте, посилення допомоги України перед можливими переговорами є найголовнішим завдання, яке повинне виконати НАТО. Вже після цього український уряд самостійно вирішуватиме, коли він буде готовий до діалогу з ворогом.

Можливі переговори між Росією та Україною

47-й президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп не раз заявляв про свій намір посадити Україну та Росію за стіл переговорів, коли повернеться до Білого дому. Водночас Володимир Зеленський попереджав США про небезпеку поспішного завершення війни.

Український президент також наголошував, що місце проведення мирних переговорів не матиме значення, якщо Україна опиниться в слабшій позиції порівняно з Росією.

Згідно з матеріалом CNN, адміністрація США може вимагати досягнення припинення вогню на лінії фронту перед початком переговорів між сторонами.