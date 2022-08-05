Правила войны. Начисляется ли стаж без ЕСВ

В период действия военного положения ФОПам разрешили не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). Но в случае неуплаты ЕСВ предприниматели не получают страховой стаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины ( ПФУ ).

Как отметили в ПФУ, согласно статье закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", страховой стаж - это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.

"Если предприниматель не уплачивает единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), он не получает страховой стаж", - говорится в сообщении.