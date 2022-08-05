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Правила войны. Начисляется ли стаж без ЕСВ

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Украина, Пятница 05 августа 2022 13:03
Правила войны. Начисляется ли стаж без ЕСВ Фото: ФОПы теряют страховой стаж в случае неуплаты ЕСВ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В период действия военного положения ФОПам разрешили не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). Но в случае неуплаты ЕСВ предприниматели не получают страховой стаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Как отметили в ПФУ, согласно статье закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", страховой стаж - это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.

"Если предприниматель не уплачивает единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), он не получает страховой стаж", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с действием военного положения физическим лицам-предпринимателям, а также членам фермерских хозяйств предоставлено право временно, в период с 1 марта 2022 года и в течение 12 месяцев после отмены военного положения, не начислять и не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

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