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Правила війни. Чи нараховується стаж без ЄСВ

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 13:03
Правила війни. Чи нараховується стаж без ЄСВ Фото: ФОПи втрачають страховий стаж у разі несплати ЄСВ (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

У період дії воєнного стану ФОПам дозволили не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Але у разі несплати ЄСВ, підприємці не набувають страхового стажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Як зазначили у ПФУ, відповідно до статті закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", страховий стаж - це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески.

"Якщо підприємець не сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), він не набуває страхового стажу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зв’язку з дією воєнного стану фізичним особам-підприємцям, а також членам фермерських господарств надане право тимчасово, у період з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану, не нараховувати та не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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