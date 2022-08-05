Правила війни. Чи нараховується стаж без ЄСВ

У період дії воєнного стану ФОПам дозволили не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Але у разі несплати ЄСВ, підприємці не набувають страхового стажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України ( ПФУ ).

Як зазначили у ПФУ, відповідно до статті закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", страховий стаж - це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески.

"Якщо підприємець не сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), він не набуває страхового стажу", - йдеться в повідомленні.