Правила війни. Зі скількох років в Україні можуть мобілізувати

Зміст

Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

"Ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб", - йшлося в документі.

Такий особливий правовий режим запроваджується у разі збройної агресії чи загрози нападу (коли є небезпека для незалежності й територіальної цілісності країни).

Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та відбивання агресії.

Водночас воєнний стан не означає оголошення війни (останнє, згідно з міжнародним правом, відбувається шляхом звернення до власного народу або уряду держави-противника, світової спільноти тощо).

Того ж дня очільник держави видав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію".

Ним було оголошено проведення загальної мобілізації з метою:

забезпечення оборони держави

підтримання бойової й мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань (на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони)

Отже, загальна мобілізація - поповнення ЗСУ та інших військових формувань новими військовослужбовцями по всій території країни.

Згодом воєнний стан і мобілізацію в Україні неодноразово продовжували.

7 серпня 2024 року Зеленський підписав закон №11433 про затвердження указу щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні та закон №11434 щодо продовження строку проведення загальної мобілізації (тим самим воєнний стан і мобілізацію продовжили до 9 листопада 2024 року).

29 жовтня 2024 року Верховна Рада схвалила законопроекти №12151 та №12152 щодо продовження дії воєнного стану і строку загальної мобілізації ще на 90 днів - до 7 лютого 2025 року. Обидва документи чекають на підпис президента.

Різниця між призовником і військовозобов'язаним

В цілому призовник - це чоловік віком від 16 до 25 років, який приписаний до призовної дільниці (взятий на військовий облік).

Раніше така людина підлягала призову на строкову військову службу, проте після введення в Україні воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснювався.

Згодом його було скасовано. З 2025 року замість цього запроваджується базова загальновійськова підготовка.

Тим часом військовозобов'язані - це люди (переважно чоловіки), які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ на особливий період (зокрема під час дії воєнного стану).

Військовозобов'язаною людина стає після досягнення 25-річного віку або після закінчення кафедри військової підготовки (й отримання відповідного офіцерського звання).

Отже, за термінами "військовозобов’язаний" і "призовник" стоять юридично різні речі (і обов'язки перед законом у них - теж різні).

Призовний вік і правила мобілізації під час війни

Призову в Україні підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років - без протипоказань щодо здоров'я та права на відстрочку.

Тим часом мобілізувати, згідно з чинним законодавством, можуть:

військовозобов'язаних осіб віком від 18 до 60 років, яких було визнано придатними за станом здоров'я та які служили в армії

чоловіків віком від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними до служби в умовах воєнного стану (вони мають пройти повторну медкомісію)

військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, яких було визнано придатними за станом здоров'я і які не мають військового досвіду (навесні призовний вік був знижений з 27 до 25 років)

чоловіків віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус "обмежено придатний" (цей статус було скасовано, тож до 4 лютого 2025 року такі особи мають пройти медкомісію та отримати новий статус - придатний або непридатний до служби)

Варто зазначити, що в цілому українці віком 18-25 років вважаються призовниками, тож не підлягають мобілізації (винятком є добровільна мобілізація).

Водночас у цій віковій категорії є військовозобов'язані особи, яких можуть призвати:

ті, хто закінчив військову кафедру, став офіцером запасу та не продовжує навчання в магістратурі

ті, хто відслужив строкову службу (за винятком останньої демобілізації строковиків у 2024 році, їх можуть призвати лише через рік)

ті, хто мав статус "непридатний у мирний час" або "обмежено придатний у воєнний час" (їм потрібно повторно пройти медкомісію та "оновити" статус)

Насамкінець зазначимо, що чоловіки віком від 50 до 60 років можуть бути мобілізовані лише за розпорядженням Генерального штабу ЗСУ (йдеться про директиву Сухопутних військ).

Окреме мобілізаційне розпорядження означає, що воно видається на конкретну особу із зазначенням усіх даних. Отже, фактично зараз в Україні заборонено примусову мобілізацію чоловіків віком понад 50 років.