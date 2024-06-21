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Студенти та поліцейські в Україні будуть проходити базову військову підготовку

Київ, П'ятниця 21 червня 2024 14:55
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Студенти та поліцейські в Україні будуть проходити базову військову підготовку Фото: студенти та поліцейські в Україні будуть проходити військову підготовку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Студенти та поліцейські в Україні будуть проходити базову військову підготовку. Кабінет міністрів затвердив порядок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Відповідно до статті 10-1 закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу", уряд затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.

Кабмін встановив, що базову військову підготовку будуть проходити чоловіки (жінки - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Передбачено також, що базову підготовку згідно з навчальним планом проходять:

  • курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
  • курсанти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
  • поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

Установлено, що організація та супроводження базової військової підготовки студентів та поліцейських покладається на Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою) та Генеральний штаб ЗСУ.

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабної війни в Україні діє загальна мобілізація. З 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію.

За оновленим законодавством, всі військовозобов'язані як чоловіки, так і жінки повинні оновити свої облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна безпосередньо у ТЦК або у ЦНАПах. Крім того, можна скористатися застосунком "Резерв+".

Також в електронному кабінеті "Резерв+" з'явився Qr-код. Він став аналогом паперових військово-облікових документів.

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