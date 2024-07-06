Правила проїзду у громадському транспорті: що варто знати кожному пасажиру

Правила перевезення пасажирів громадським транспортом чітко визначають, як повинні поводитись усі учасники дорожнього руху під час поїздок.
РБК-Україна розповідає про правила та обов'язки користування міським транспортом пасажирами, контролерами та водіями.
Варто зауважити, що правила користування міським наземним транспортом в Україні затверджуються органами місцевого самоврядування. Втім, є загальновизначені положення, яких мають дотримуватись усі учасники руху незалежно від регіону.
Так, контролер має:
Також контролери проводять перевірку електронних квитків під час руху транспорту. Контроль оплати здійснюється через транспортний термінал.
Пасажир має право:
Безквитковий проїзд пасажира карається штрафом. Контролер може стягувати штрафи на місці і видавати відповідну квитанцію. У разі несплати штрафу на місці складається протокол про адміністративне правопорушення.
Водіям міського транспорту забороняється відтворювати музику чи фільми у салоні автобуса, окрім інформації про поїздку (якщо це не погоджено з усіма пасажирами - ред.).
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що залізниця має право відмовити пасажиру в перевезенні його особисто та його багажу або висадити мандрівника з поїзда за певних умов.
Також ми пояснювали, за які порушення під час поїздки "Укрзалізницею" можна отримати штраф.
Під час підготовки публікації використали матеріали: Закон України "Про транспорт", Закон України "Про захист прав споживачів".
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