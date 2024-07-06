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Правила проїзду у громадському транспорті: що варто знати кожному пасажиру

Фото: правила проїзду у міському транспорті в Україні (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Правила перевезення пасажирів громадським транспортом чітко визначають, як повинні поводитись усі учасники дорожнього руху під час поїздок.

РБК-Україна розповідає про правила та обов'язки користування міським транспортом пасажирами, контролерами та водіями.

Варто зауважити, що правила користування міським наземним транспортом в Україні затверджуються органами місцевого самоврядування. Втім, є загальновизначені положення, яких мають дотримуватись усі учасники руху незалежно від регіону.

Обов’язки контролера

Так, контролер має:

  • мати службове посвідчення та нагрудний знак;
  • повідомляти пасажирів про початок контролю;
  • видавати квитанцію при стягненні штрафу;
  • пред'являти посвідчення на вимогу пасажира.

Також контролери проводять перевірку електронних квитків під час руху транспорту. Контроль оплати здійснюється через транспортний термінал.

Права пасажира

Пасажир має право:

  • безкоштовно перевозити дітей до 6 років;
  • безпечний та своєчасний проїзд;
  • отримувати інформацію про послуги транспорту;
  • перевозити дрібних тварин та ручну поклажу безкоштовно за певних умов.

Безквитковий проїзд

Безквитковий проїзд пасажира карається штрафом. Контролер може стягувати штрафи на місці і видавати відповідну квитанцію. У разі несплати штрафу на місці складається протокол про адміністративне правопорушення.

Заборони для водіїв

Водіям міського транспорту забороняється відтворювати музику чи фільми у салоні автобуса, окрім інформації про поїздку (якщо це не погоджено з усіма пасажирами - ред.).

Правила перевезення пасажирів

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що залізниця має право відмовити пасажиру в перевезенні його особисто та його багажу або висадити мандрівника з поїзда за певних умов.

Також ми пояснювали, за які порушення під час поїздки "Укрзалізницею" можна отримати штраф.

Під час підготовки публікації використали матеріали: Закон України "Про транспорт", Закон України "Про захист прав споживачів".

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