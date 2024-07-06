Правила проїзду у громадському транспорті: що варто знати кожному пасажиру

Варто зауважити, що правила користування міським наземним транспортом в Україні затверджуються органами місцевого самоврядування. Втім, є загальновизначені положення, яких мають дотримуватись усі учасники руху незалежно від регіону.

Обов’язки контролера

Так, контролер має:

мати службове посвідчення та нагрудний знак;

повідомляти пасажирів про початок контролю;

видавати квитанцію при стягненні штрафу;

пред'являти посвідчення на вимогу пасажира.

Також контролери проводять перевірку електронних квитків під час руху транспорту. Контроль оплати здійснюється через транспортний термінал.

Права пасажира

Пасажир має право:

безкоштовно перевозити дітей до 6 років;

безпечний та своєчасний проїзд;

отримувати інформацію про послуги транспорту;

перевозити дрібних тварин та ручну поклажу безкоштовно за певних умов.

Безквитковий проїзд

Безквитковий проїзд пасажира карається штрафом. Контролер може стягувати штрафи на місці і видавати відповідну квитанцію. У разі несплати штрафу на місці складається протокол про адміністративне правопорушення.

Заборони для водіїв

Водіям міського транспорту забороняється відтворювати музику чи фільми у салоні автобуса, окрім інформації про поїздку (якщо це не погоджено з усіма пасажирами - ред.).